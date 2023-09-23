УПЛ: "Кривбасс" и "Полесье" волевыми победами закрепились в топ-4 первенства

Криворожский "Кривбасс" и житомирское "Полесье" одержали победы в 8-м туре украинской Премьер-лиги. Одолели они полтавскую "Ворсклу" и закарпатский "Минай" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Полесье" – "Минай" – 2:1

Голы: Смоляков, 68, Мустафаев, 83 – Твердохлеб, 39

Нереализованный пенальти: Грицук, 45 (П)

"Ворскла" – "Кривбасс" – 1:4

Голы: Челядин, 18 – Задерака, 31, Кожушко, 36, 51, Дибанго, 82

Самое интересное в первой 45-минутке в Житомире команды приберегли на концовку тайма. На 39-й минуте неожиданно повели в счете закарпатцы, когда Твердохлеб с линии вратарской завершил розыгрыш углового. Хозяева могли отыграться на 45-й, но Грицук неудачно исполнил пенальти.

Впрочем, "Полесье" смогло перевернуть игру после перерыва. Эффектный гол в середине второй половины провел Смоляков – Ариэльсон элегантно забросил партнеру в штрафную, а тот по странной траектории перебросил через Бандуру. А под занавес встречи Мустафаев вторым темпом добил мяч в сетку.

По схожему сценарию развернулись события в Полтаве. Там местная "Ворскла" открыла счет на 18-й минуте – Степанюк пяткой сбросил на Челядина, а тот из пределов штрафной точно пробил в касание. Тем не менее, криворожцы были впереди еще до перерыва. Сначала в дальний угол залетела диагональ Задераки, а затем Кожушко реализовал момент в контратаке.

Во втором тайме "Кривбасс" забил еще дважды. На старте половины мяч отскочил к Кожушко после прострела Илича, поэтому украинец с нескольких метров переправил сферу за линию. А под занавес поединка Дибанго мощным выстрелом заставил Исенко капитулировать в четвертый раз.

Благодаря победе "Кривбасс", по крайней мере, временно оказался в лидерах чемпионата (17 очков). Тем временем "Полесье" закрепилось на четвертой строчке, набрав 15 пунктов. "Ворскла" останется в середине турнирной таблицы, а "Минай" – пока аутсайдер УПЛ.