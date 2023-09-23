"Динамо" вырвало победу у ЛНЗ в голевом фестивале Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

ЛНЗ – "Динамо" – 2:4

Голы: Бойко, 61 (пенальти), Прядун, 90+1 – Бражко, 3, Ярмоленко, 72, Буяльский, 77 (пенальти), Н. Волошин, 90+4

Еще до старта встречи было ясно, что для преодоления редутов хозяев киевлянам придется положиться на дальние удары. Но вряд ли кто мог предположить, что это оружие сработает уже на 3-й минуте. Это Бражко решился пробить метров с 30-ти и роскошно уложил под штангу.

"Динамовцы" попытались развить свое преимущество. Вот Буяльский проверил бдительность Пенькова ударом под перекладину, а выстрел Диалло голкипер отразил в сторону. Осмелел и ЛНЗ – диагональные попытки Пасича и Хобленко просвистели мимо дальних штанг.

Перед перерывом дважды в эпицентре событий оказался Наумец. Сначала вингер черкащан классно сместился с фланга в центр и пробил под перекладину – сэйв Бущана. А потом он накрутил троих защитников, но пробил мимо ворот из пределов штрафной.

Такое завершение первой половины прибавило ЛНЗ воодушевления в начале второго тайма. Несколько интересных выпадов привели к ошибке "Динамо" в обороне, когда Караваев сыграл рукой в собственной штрафной после прострела с правого фланга атаки черкащан. К отметке подошел Бойко и уверенно развел мяч и Бущана по разным углам.

Рассерженный столичный коллектив принялся за дело заново. Серия атак "бело-синих" привела к двум голам в течение пяти минут. Первый стал следствием индивидуального мастерства Ярмоленко, который в фирменном стиле подработал мяч под левую и пробил в дальний нижний угол. Буяльский реализовал одиннадцатиметровый за фол против Дубинчака.

Финальные минуты запомнились открытым футболом. "Динамо" пыталось довести счет до разгромного, а футболисты ЛНЗ то и дело норовили поймать киевлян в контратаках. Удалось на первой добавленной, когда Прядун головой замкнул навес Норенкова. Но "бело-синие" ответили своим голом – молниеносная контратака киевлян завершилась передачей Бенито Волошину на пустые ворота.

Больше команды не забивали. Команда Мирчи Луческу поднялась в топ-4 Премьер-лиги (12 очков) и благодаря матчам в запасе остается теневым лидером первенства. В свою очередь ЛНЗ пока остановился в середине турнирной таблицы УПЛ (7 пунктов).