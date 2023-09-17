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"Кривбасс" дожал "Верес" и поднялся на второе место в таблице УПЛ

Фото: Криворожцы отпраздновали успех на родной арене (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" в 7-м туре украинской Премьер-лиги обыграл ровненский "Верес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Кривбасс" – "Верес" – 2:1

Голы: Бескоровайный, 11, Илич, 85 – Кучеров, 34 (пенальти)

 

Активный дебют встречи позволил команде Юрия Вернидуба забить быстрый мяч. Успех криворожцам принесла атака вторым темпом. Паст справился с ударом Кожушко с острого угла, но мяч отлетел прямиком на Бескоровайного – защитник в упор расстрелял ворота.

Гости, однако, постепенно сумели выровнять игру. А еще до перерыва даже отыгрались с помощью VAR. После розыгрыша штрафного Задерака сыграл рукой у собственных ворот, а арбитр Романюк после просмотра повтора указала на отметку. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кучеров.

Второй тайм богатым не голевым моментом не был. Фактически оба голкипера по два раза серьезно вступили в игру. Вратарь "Вереса" Паст справился с дальним ударом Кожушко и ликвидировал выпад Приходько. Клищук в свою очередь контролировал ситуацию с выстрелом Кучерова и поймал мяч после удара Яго.

"Кривбасс" вырвал победу на 85-й минуте. Героем криворожцев стал Илич. Хорват оказался на ударной позиции после продленного Приходько прострелом Дибанго и отправил мяч в сетку – 2:1 в итоге.

Благодаря победе "Кривбасс" набрал 14 очков и оказался на второй строчке турнирной таблицы после "Шахтера" (17 пунктов). Тем временем "Верес" остался в зоне вылета – 15-е место, 4 очка.

К слову, накануне вспомнили главные подвиги Максимова-футболиста на фоне назначения в "Днепр-1".

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