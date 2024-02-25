УПЛ: "Колос" уверенно обыграл "Верес" на выезде

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Верес" – "Колос" – 0:2

Голы: Цуриков, 79, Паулаускас, 83

С первых минут соперники стали играть на встречных курсах. Первый действительно опасный момент возник вскоре, когда хозяин поля Жулио Сезар после навеса головой сбрасывал на партнеров в пределах штрафной. Фесюн своевременным выходом из ворот обострение ликвидировал.

В ответ "хлебороб" Тотовицкий отправил мяч выше ворот с линии площадки. На 27-й минуте снова вступил в игру голкипер "Колоса", когда мяч после попытки Балана навесить едва не влетел в девятку ворот Фесюна. Перед перерывом команды обменялись упущенными возможностями – ровенчанин Яго не смог переиграть вратаря ударом головой в упор, а выстрел ковалевца Топалова под перекладину со штрафного вытащил Когут.

Во второй половине более привлекательно в атаках выглядели гости. Вот Демченко пробил рядом со штангой. Далее Цуриков и Тотовицкий не смогли нанести акцентированные удары в перспективных ситуациях. Впоследствии тот же Демченко пробил мимо ворот после отскока. В свою очередь Топалов не смог переиграть кипера в ближнем бою.

Впрочем, давление "Колоса" таки принесло плоды. "Хлеборобам" удалась ударная четырехминутка под занавес встречи. Сначала Цуриков классным ударом в касаниев в девятку завершил комбинацию с участием Топалова и Тотовицкого. А дальше последний вывел Паулаускаса фактически один на один с вратарем – 0:2 в итоге.

Благодаря победе "Колос" поднялся на 7-е место в турнирной таблице УПЛ. Ковалевцы набрали 34 очка. Тем временем ровенчане остались предпоследними, имея в активе 12 пунктов.