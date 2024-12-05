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УПЛ идет на второй круг: полное расписание матчей 5-9 декабря

Украина, Четверг 05 декабря 2024 12:23
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УПЛ идет на второй круг: полное расписание матчей 5-9 декабря Фото: "Динамо" и "Александрия" продолжат битву за лидерство (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

5 декабря чемпионат украинской Премьер-лиги пересечет экватор – начнет второй круг турнира. Программа 16-го тура растянется на пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Первый поединок между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой" будет сыгран уже в четверг, 5 декабря. Такой ранний старт тура связан с выступлением "горняков" в Лиге чемпионов. Уже во вторник, 10 декабря, подопечные Марино Пушича будут играть в евротурнире с немецкой "Баварией".

В пятницу, 6 декабря, матчей не будет. А в субботу 7-го состоятся три поединка, в том числе принципиальная битва львовских "Карпат" и ровенского "Вереса". Западноукраинское противостояние начнется в 18:00 и закроет программу игрового дня.

Три матча будут сыграны в воскресенье, 8 декабря. В 18.00 начнется центральный поединок между киевским "Динамо" и "Александрией". Лидеры первенства накануне играли в Александрии, где победителя не выявили (0:0). Теперь болельщиков ждет "вторая серия" битвы команд Александра Шовковского и Руслана Ротаня.

И в понедельник, 9 декабря, программу тура закроют житомирское "Полесье" и львовский "Рух". Соперники также сыграют второй раз за короткое время. 4 декабря они встречались во Львове и завершили матч боевой ничьей – 1:1.

Все поединки покажет UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Список матчей 16-го тура Премьер-лиги:

5 декабря, четверг

  • 18:00, "Шахтер" – "Ворскла"

7 декабря, суббота

  • 13:00 "Левый Берег" – ЛНЗ
  • 15:30, "Черноморец" – "Кривбасс"
  • 18:00, "Карпаты" - "Верес"

8 декабря, воскресенье

  • 13:00, "Ингулец" – "Заря"
  • 15:30, "Колос" – "Оболонь"
  • 18:00, "Динамо" – "Александрия"

9 декабря, понедельник

  • 18:00, "Полесье" – "Рух"

УПЛ идет на второй круг: полное расписание матчей 5-9 декабря

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