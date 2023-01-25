UPG открывает новые АЗК и отстраивает уничтоженные врагом

По его словам, сегодня обеспечивают UPG горючим Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Hellenic Petroleum, Rompetrol.

"Дело в том, что долгое время мы были привязаны к одному поставщику - Беларусской нефтяной компании. Но это прекратилось в тот же момент, когда Беларусь начала войну против Украины, хотя бизнес после этого и остановился. При этом российского горючего с 2014 года мы не купили ни одной тонны, все это время работая по принципу non-Russian", - сказал Владимир Петренко.

Кроме того, группа компаний UPG приобрела у Польши терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов и пополнила свой автопарк новыми бензовозами и железнодорожными вагонами. Это позволяет компании быть независимой от любых факторов, которые могут повлиять на поставку светлых нефтепродуктов.

UPG терминал в Польше (фото: пресс-офис компании)

Несмотря на войну в стране, сеть АЗК UPG восстановила поврежденные вражескими обстрелами объекты, фактически отстроив их заново. Среди них: АЗК в сёлах Мила на Житомирской трассе и Загальцы в Бучанском районе. Было возобновлено строительство АЗК в поселке Большая Дымерка.

"В 2022 году мы запустили два новых объекта: по проспекту Освободителей в Киеве, еще один АЗК - в Хмельницком и строим объект в Кодаках Киевской области. В этом году мы планируем построить новые автозаправочные комплексы. Я думаю, что мы - единственная компания, которая продолжает строительство АЗК в Украине", - заметил Владимир Петренко, рассказывая о планах национальной сети на перспективу.