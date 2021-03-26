UPG продовжує розширювати мережу АЗК в Україні

Зазначається, що мережа АЗК UPG пропонує своїм клієнтам пальне із Білорусі, а саме з Мозирського нафтопереробного заводу. Якість виробленої там продукції відзначена в багатьох країнах світу.

"Наше підприємство є флагманом білоруської нафтопереробки - ми випускаємо продукцію, яка відповідає найжорсткішим вимогам будь-яких світових стандартів. Ми використовуємо найсучасніші методи переробки сировини, завдяки котрим досягається досить велика глибина переробки. Саме це забезпечує високу якість продукції", - розповів Олег Протасов, заступник генерального директора ВАТ "Мозирський НПЗ".

Для компанії UPG - це принципова позиція: пропонувати своїм покупцям тільки заводське пальне без присадок. До того ж компанія володіє власним автопарком бензовозів та здійснює всю логістику від заводу до колонки самостійно, що дозволяє контролювати якість на всіх етапах.

"Нафтопродукти нашого виробництва мають стандарт Євро 5, а скраплений газ - ЄП 589. Ми здійснюємо повний контроль всіх етапів виробництва. У кожного із заводів є акредитовані лабораторії, які не допустять надходження неякісної сировини, і надалі, перед відправленням, продукт буде перевірений на відповідність цим вимогам", - додав Сергій Каморніков, заступник генерального директора РУП "ВО "Белоруснефть".

Окрім високої якості продукції, новий автозаправний комплекс також оновив дизайн - комплекс оздоблено у чорно-зелених відтінках, неоновим освітленням навісів та сучасними LED-екранами з актуальними пропозиціями.

"Приємно, що компанія свого часу зробила ставку на білоруські продукти, і з невеликої компанії виросла в серйозного гравця та відкриває вже 70 заправку. Заправка, на наш погляд, на рівні лідерів європейського масштабу", - заявив Євген Поспєлов, генеральний директор ТОВ "БНК-Україна".

В UPG також додають, що для комфорту та зручності клієнтів мережа пропонує вдосталь цікавих пропозицій. Зокрема, для постійних клієнтів діє програма лояльності UPGgood із суттєвими бонусами за заправку авто.

Окрім того, компанія розвиває на АЗК мережу ресторанів VIVO сafé. Всі страви тут готують професійні кухарі. Нещодавно меню поповнилось італійськими салатами, морепродуктами, клаб-сендвічами та іншими делікатесами.