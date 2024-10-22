Впервые за год. Неймар вернулся на поле в Лиге чемпионов Азии

32-летний латиноамериканец появился на поле на 77-й минуте. Он заменил Аль-Давсари, ставший главным героем матча против эмиратского "Аль-Айна" с хет-триком (5:4).

До сих пор последним поединком в биографии Неймара оставался матч в футболке национальной команды. 18 октября в прошлом году он отыграл тайм против Уругвая в квалификации к ЧМ-2026. Затем у бразильца диагностировали разрыв мениска и повреждение крестообразной связки колена.

Неймар лишь летом 2023-го перебрался в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен". Трансфер стоил 90 млн. евро. Однако в дебютном сезоне нападающий сыграл всего 5 матчей во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста).

Кто такой Неймар

Уроженец Сан-Паулу, воспитанник "Сантоса". На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2009 бразильской Серии А.

Провел в родной команде 3,5 сезона. Летом 2013 года за 88 млн евро перебрался в "Барселону". Завоевал с каталонцами все значимые трофеи – 2 титула Ла Лиги, кубок Лиги чемпионов 2014/15, триумфовал на Клубном чемпионате мира-2015. Позже стал самым дорогим футболистом в истории, сменив "Барсу" на ПСЖ за 222 млн евро в августе 2017-го.

Лучший бомбардир сборной Бразилии всех времен (79 мячей). Выиграл в составе "селесао" Кубок конфедераций-2013 и Олимпийские игры-2016.