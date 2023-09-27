Впервые за пять лет. Середняк Формулы-1 посадил за руль женщину-пилота

Сессия прошла на автодроме "Хунгароринг" в Будапеште. Пилот поработала на болиде AMR21 с конфигурацией двухлетней давности.

Хокинс ранее участвовала в демонстрационных заездах F1. Перед полноценными тестами в Венгрии она много поработала на симуляторе. Британка села в болид, обычно задействованный в подготовке резервного пилота команды Фелипе Друговича.

Старт тестов отложили из-за осеннего дождя. Впрочем, впоследствии Хокинс выехала на трассу и провела три полноценных серии кругов. В общей сложности она проехала 26 кругов на "Хунгароринге", но результаты гонщицы "Астон Мартин" не обнародовал.

"Ожидания стоили того. Ничто не сравнится с разгонной и тормозной динамикой автомобиля F1. Что касается данных, то я довольна собственной скоростью. Возможность проехать на AMR21 – сбывшаяся мечта, к которой шла долгие годы. Я буду работать дальше, а также хочу вдохновить других женщин идти к своим мечтам, несмотря ни на что", – заявила Хокинс.

Женщины в Формуле-1

С 1950 года к участию в гран-при Королевы автоспорта добрались 5 женщин. Британка Дивина Галица, южноафриканка Дезире Уилсон и итальянка Джованна Амати не смогли пройти ни одной квалификации.

На старт этапов выходили двое – итальянки Мария-Тереза де Филиппис и Лелла Ломбарди. На двоих у них 15 стартов в гран-при Формулы-1 в 50-х и 70-х годах соответственно. Последней пыталась попасть на этап Амати, которая в сезоне-1992 трижды не смогла пробиться сквозь сито квалификации.

Историческим стало Гран-при Испании 1975 года. По его итогам Ломбарди финишировала на 6-й строчке и набрала 0,5 очка. Поскольку гонка была прервана до прохождения половины кругов, пилотам присудили лишь половину баллов.