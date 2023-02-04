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Предвзятость НКРЭКУ создает дополнительную нагрузку на работу облэнерго, - нардеп

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Суббота 04 февраля 2023 20:20
Предвзятость НКРЭКУ создает дополнительную нагрузку на работу облэнерго, - нардеп Фото: предвзятость НКРЭКУ создает дополнительную нагрузку на работу облэнерго (GettyImagеs)
Автор: Артем Горовенко

Для решения проблем в энергосистеме Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должна выслушать позицию операторов системы распределения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Викторию Гриб.

"Что мы видим сейчас - есть пристрастное отношение к некоторым ОСР (операторам системы распределения), не ко всем и мы видим, что это также дополнительная нагрузка сегодня на работу ОСР, которые и так работают на энергетическом фронте", - сказала она.

Нардеп подчеркнула, что для решения проблем в энергосистеме очень важно внимательно выслушать позицию облэнерго, чтобы получить понимание, какие проблемы есть и что делать для их решения.

Гриб подчеркнула, что сейчас самое главное сфокусироваться на решении неотложных проблем в энергосистеме.

Напомним, Государственная инспекция энергетического надзора Украины установила, что операторы систем распределения (облэнерго) прилагают максимум усилий, чтобы распределение дефицитной электроэнергии между всеми потребителями было справедливым.

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