Університети в п'яти областях перейшли на дистанційну форму навчання: список
У п'яти областях України університети перейшли на дистанційне навчання до 15 листопада. У ряді регіонів ВНЗ використовують змішану форму викладання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки.
За даними відомства, на дистанційну форму навчання з 25 жовтня по 15 листопада перейшли університети в наступних областях:
- Запорізький;
- Львівський;
- Миколаївський;
- Одеський;
- Сумський.
У ряді регіонів ВНЗ використовують змішану форму навчання. Зокрема, у Харківській області-8 закладів, у Київській та Чернігівській - по 2 університети.
За даними міністерства, в очному режимі продовжують працювати ВНЗ Черкаської області-8 університетів і Житомирської - 5 закладів.
Нагадаємо, 22 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Україні МОН рекомендувало перевести вищі навчальні заклади, професійної та післядипломної освіти на дистанційну форму навчання. У відомстві підкреслили, що це рішення поширюється на вузи всіх форм власності.