Університети в п'яти областях перейшли на дистанційну форму навчання: список

У п'яти областях України університети перейшли на дистанційне навчання до 15 листопада. У ряді регіонів ВНЗ використовують змішану форму викладання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки.

За даними відомства, на дистанційну форму навчання з 25 жовтня по 15 листопада перейшли університети в наступних областях: Запорізький;

Львівський;

Миколаївський;

Одеський;

Сумський. У ряді регіонів ВНЗ використовують змішану форму навчання. Зокрема, у Харківській області-8 закладів, у Київській та Чернігівській - по 2 університети. За даними міністерства, в очному режимі продовжують працювати ВНЗ Черкаської області-8 університетів і Житомирської - 5 закладів.