Університет Глазго отримав посилку з вибуховим пристроєм

Фото: британська поліція (en.wikipedia.org)

Маркування і тип вибухового пристрою схожі з трьома виявленими 5 березня в Лондоні

В Університет Глазго (Шотландія) відправили посилку з саморобним вибуховим пристроєм, що може бути пов'язано зі знайденими 5 березня в аеропортах і на вокзалі Лондона аналогічними пристроями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську поліцію.

У поліції повідомили, що підозрілу посилку доставили в університет у середу, 6 березня, співробітники закладу поінформували про неї екстрені служби.

Поліція евакуювала кілька будівель університету і провела контрольований вибух пристрою, ніхто не постраждав.

Представник контртерористичного підрозділу поліції Кларк Джаретт заявив, що посилка в Глазго, її маркування і тип вибухового пристрою схожі з трьома посилками, які були виявлені на вокзалі Ватерлоо і в аеропортах Хітроу і Лондон-Сіті 5 березня.

За однією з версій поліції, посилки надійшли з Ірландії.

Нагадаємо, 5 березня поліція Великої Британії повідомила про виявлення мініатюрних саморобних вибухових пристроїв у двох аеропортах Лондона і на столичному вокзалі. На двох пакетах, як і на посилці в Глазго, були наклеєні ірландські марки. При їх виявленні ніхто не постраждав.