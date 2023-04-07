RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Универсал "Орландо" эффектным данком не спас от поражения: момент дня в НБА

Фото: Джей Скрабб пытается закрепиться в "Орландо" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил универсальный исполнитель "Орландо Мэджик" Джей Скрабб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Резервист флоридцев покорил эпизодом в финальной четверти противостоянии с "Кливлендом". Под щитом соперниками Скрабб получил роскошную разрезную передачу Харриса и оказался наедине с форвардом Кавальерс Диаките. Универсал "Меджик" не сник и, переложив мяч в левую руку, уложил сверху.

Стараний Скрабба, однако, не хватило для камбека "Орландо". Флоридцы потерпели разгромное поражение на глазах собственных болельщиков (94:118). Теперь "Меджик" упустили шансы хоть на выход в плей-ин сезона. Они занимают 12 место на Востоке.

Сам Скрабб провел на паркете 27,5 минуты. За это время он успел набрать 11 очков, совершил 5 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал его одноклубник Джейлен Саггс (22 пункта).

Кто такой Джей Скрабб

Уроженец Кентукки, на студенческом уровне выступал за Колледж Джона Логана. Выбран "Бруклином" под 55-м номером драфта НБА-2020.

Под эгидой ассоциации дебютировал в составе "Клипперс". Провел в составе калифорнийцев всего два десятка матчей в двух сезонах и преимущественно выступал в фарм-клубе. Концовку сезона 2021/22 пропустил из-за операции на стопе, а летом "Лос-Анджелес" от Скрабба отказался.

В октябре оказался в рядах клуба Джи-Лиги "Лейкленд Мэджик". В марте подписал двусторонний контракт с "Орландо" и сыграл против "Детройта" (2 очка) и "Кливленда" (11).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол