Универсал "Бруклина" роскошным соло с "томагавком" разгневал "Филадельфию": момент дня в НБА

24-летний американец запомнился моментом в стартовой четверти противостояния с "Филадельфией". Он взял инициативу на себя и прошел со своей половины под щит соперника и выполнил мощный данк одной рукой.

Зрелищных стараний Уокера, однако, не хватило для домашнего успеха "Нетс". Уверенную победу отпраздновали "Севенти Сиксерс" (121:99). Как следствие, Бруклин выпал из топ-10 Восточной конференции НБА.

Самым результативным на паркете в этот вечер стал лидер "Филадельфии" Джоэл Эмбиид. MVP регулярного сезона 2022/23 остановился в шаге от трипл-дабла – 32 очка, 12 подборов, 9 передач. Вокер же оформил 26 пунктов.

Кто такой Лонни Уокер

Уроженец Пенсильвании, на студенческом уровне выступал за "Майами Харрикейнз". Выбран "Сан-Антонио" под 18-м номером драфта НБА-2018.

Провел в составе "шпор" 4 сезона. В первый год в большинстве своем защищал цвета фарм-клуба команды в Джи-Лиге – "Остин Сперз". Перед прошлым сезоном заключил контракт на год с "Лейкерс" на 6,5 млн долларов. Летом этого года оказался в рядах "Бруклина".

С детства увлекается книгами, а чтение стало одним из предигровых ритуалов Уокера. Вместе с собакой Золой снялся в социальных роликах PETA – организации борьбы за права животных.