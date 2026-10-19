Universal Bank вошел в топ-50 лучших работодателей: за что отметили компанию

Как оценивали работодателей

Нынешний рейтинг призван оценить, как компании поддерживают команды и создают возможности для развития в условиях войны. В список вошли работодатели крупного бизнеса из разных отраслей.

При оценке эксперты обращали внимание не только на условия труда, но и на конкретные программы и решения, помогающие работникам преодолевать трудности, развивать профессиональные навыки и строить карьеру внутри компаний.

В целом, программы работодателей оценивали по четырем направлениям: поддержка ветеранов и их семей, помощь работникам в кризисных ситуациях, развитие талантов и внутренняя мобильность, а также разнообразие и инклюзивность.

Такой подход позволяет оценить, насколько компании адаптируют рабочую среду к новым вызовам и помогают людям продолжать работать и профессионально расти, несмотря на войну.

Как Universal Bank поддерживает команду

Для банка забота о работниках является важной составляющей стабильной работы. Универсал Банк помогает команде во время блекаутов, поддерживает мобилизованные коллеги и создает возможности для обучения и внутреннего карьерного роста.

Поддержка работников особенно важна в условиях, когда бизнесу необходимо одновременно обеспечивать непрерывность работы и учитывать потребности команды. Помощь в кризисных ситуациях и внимание к профессиональному развитию позволяют работникам сохранять рабочий ритм и планировать дальнейший рост.

Несмотря на вызовы войны, банк продолжает расширять команду. Новые специалисты приобщаются к работе, а действующие работники могут углублять экспертизу, овладевать новыми направлениями и развиваться внутри компании.

Вхождение в рейтинг привлекает внимание к внутренним практикам работодателя, которые не всегда заметны клиентам, но влияют на работу команды и качество сервиса.