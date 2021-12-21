Унікальний сервіс Scorector — єдиний в Україні інструмент відновлення кредитної історії

Якщо фінансові організації відмовляють у видачі позик, всі роботодавці як один відмовляють у прийомі на роботу або страхові компанії пропонують підвищений страховий тариф, можливо, причина криється у вашій кредитній історії.

Кредитна історія (КІ) — це свого роду база даних, в якій міститься інформація про всі ваші кредити та їхні погашення. Вона зберігається в бюро кредитних історій — організаціях, що займаються збиранням та консолідацією відомостей про позичальників, отриманих від банків та інших фінансових організацій.

Навіщо потрібна кредитна історія?

Найбільший інтерес кредитна історія представляє для банків та кредитних організацій, які на її основі оцінюють платоспроможність та благонадійність потенційного позичальника. Чим кредитна історія краща, тим вище ймовірність отримання позики і тим більша її потенційна сума, і навпаки — наявність поточних чи історичних прострочок за кредитами практично зводить нанівець можливість отримання нових позик.

Крім фінансових структур, КІ використовується:

Роботодавцями — для оцінки дисциплінованості та ділової репутації претендента, що особливо актуально для керівних та посад, що передбачають роботу з фінансами;

Страховими компаніями — для аналізу рівня відповідальності та надійності клієнта, що, в свою чергу, дозволяє встановлювати індивідуальний страховий тариф. Вважається, що люди, які регулярно допускають прострочення за кредитами, частіше потрапляють в аварії, а значить, приносять страховикам більше збитків.

А з недавніх пір кредитну історію також стали переглядати сервіси каршерингу. Якщо потенційний клієнт заборгував велику суму, компанія не ризикне довірити власні автомобілі.

Чому важливо стежити за своєю КІ?

Ми рекомендуємо хоча б рідко переглядати свою кредитну історію. Причин цього як мінімум кілька:

Щоб оцінити можливість отримання великої суми, наприклад, для покупки квартири чи автомобіля. Чим вищий кредитний рейтинг, тим охочіше банки співпрацюватимуть з вами і тим вищий шанс отримати лояльніші умови кредитування. Щоб у разі втрати документів, наприклад паспорта або ID-картки, перевірити, чи не використовували їх шахраї для оформлення кредитів та мікропозик. Щоб своєчасно виявити можливі помилки та неточності в кредитній історії, що надалі дозволить заощадити ваш час, нерви та гроші. Відомі випадки, коли прикордонники не випускали людей за кордон через борги перед банками.

Уявіть ситуацію, яку кілька років тому Олег достроково сплатив кредит на автомобіль. Але звернувшись до іншого банку по нову позику отримав відмову, т.к. попередній кредитор помилково передав у бюро кредитних історій інформацію про наявність прострочення автокредиту. Дізнатися про це Олег зміг, замовивши та переглянувши свою кредитну історію через БКІ.

Чи можна виправити погану кредитну історію?

Наявність негативної кредитної історії не вирок. Так, ви все правильно почули, негативну КІ можна виправити і допоможе в цьому унікальний для українського ринку сервіс — Scorector.

Процес відновлення кредитної історії з його допомогою складається з кількох етапів:

збір інформації про поточну КІ позичальника;

аналіз отриманої інформації та підготовка рекомендацій, спрямованих на формування іміджу благонадійного позичальника в очах потенційних кредиторів;

складання індивідуальної програми покращення кредитної історії.

В підсумку позичальнику надається спеціальна кредитна лінія, що складається з невеликих траншів. Чим довше він користується програмою, тим вищий його кредитний рейтинг і, відповідно, більша довіра з боку потенційних кредиторів, а саме банків та небанківських кредитних організацій.

Відзначимо, що відкривши кредитну лінію від Scorector, можна не тільки виправити, а й сформувати позитивну кредитну історію, якщо раніше ви ще ніколи не користувалися позиками. Приєднуйтесь до програми, своєчасно та в повному обсязі здійснюйте платежі по кредитній лінії і вже через 3-6 місяців ви зможете похвалитися наявністю позитивної КІ.