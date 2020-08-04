Унікальні пропозиції для дистанційної освіти дитини та комфорту родини презентувала школа "Оптіма"

1 вересня вже незабаром, і зараз якісна дистанційна освіта дітей актуальна як ніколи. Про підготовку до навчального року, свої досягнення та винятковий для України досвід розповіли в першій ліцензованій українській дистанційній школі "Оптіма"

Перший клас стане ще захопливішим і цікавішим

Школа " Оптіма " підготувала унікальний проєкт для майбутніх першачків – інтерактивні уроки у формі мультиплікації. Вони спонукають учня бути активним учасником уроку, зацікавлюють і концентрують увагу на навчанні. Важливо, що за такою методикою дитина зможе навчатися самостійно, майже без участі дорослого.

Для дитини початкової школи важливі ігри та відпочинок. Але ігри також можуть бути корисними й навчати. Саме тому "Оптіма" підготувала для учнів початкової школи понад 16 000 інтерактивних завдань за проєктом "Розумники", або "SmartKids". Вони не тільки допоможуть збільшити інтерес до вивчення таких предметів, як математика та українська мова, а й розвивають логіку, пам’ять, стійкість і концентрацію уваги, уяву та креативне мислення.

Для батьків учнів початкової школи, в яких робота займає багато часу, "Оптіма" розробила додаткову послугу "Онлайн-клас". Формат передбачає проведення занять у групах до 4 дітей із математики, письма, читання та англійської мови. Під час такого онлайн-уроку вчитель пояснює нову тему, відповідає на запитання учнів, водночас відпрацьовуються навички, отримані під час попередніх занять. Дитина системно перебуває на зв’язку та під опікою вчителя.

Найкращі освітні програми для учнів середньої та старшої школи "Оптіма"

Понад 2 500 новітніх мультимедійних матеріалів стануть приємним сюрпризом для учнів 5-11 класів "Оптіма". Це уроки з елементами анімації та 3D. Під час такого заняття, наприклад, історії, дитина зможе опинитися в середньовічному замку, розглянути структуру вулкана на уроці географії або детально вивчити анатомію акули на біології тощо.

Уроки дійсно цікаві та ефективні для дитини, завдяки їм навчання вимагатиме мінімального втручання батьків і якнайменше часу, щоб засвоїти необхідну програму.

Знання англійської мови є надважливою компетенцією. Саме тому учні 5-11 класів дистанційної школи вивчатимуть англійську на одній із найкращих у світі онлайн-платформ для вивчення мови Oxfordlearn.com від всесвітньо відомого видавництва Oxford University Press.

Уроки онлайн и тьюторинг

Поєднання онлайн-уроків і дистанційної освітньої платформи є освітнім ноу-хау. Методика дає змогу індивідуально налаштувати навчання під кожну дитину та взяти краще від формату дистанційної освіти та навчання онлайн. З вересня 2020 року «Оптіма» запроваджує курс онлайн-уроків у таких форматах: вивчення нових тем, консультації та уроки-конференції з англійської мови для спілкування, удосконалення слухання-розуміння усного мовлення.

Ще одна новинка дистанційної школи – тьюторінг, або наставництво. Тьютор забезпечить індивідуальний підхід до кожної дитини, допоможе їй стати більш самостійною, визначить освітні потреби дитини та найефективніші методи навчання. Діти зможуть займатися з наставником як у групах, так і індивідуально, обирати розклад занять та їхню інтенсивність.

В "Оптіма" повідомили, що спробувати дистанційне навчання можна безпосередньо зараз, замовивши безкоштовний тижневий демо -доступ .

Поставити запитання та отримати додаткову консультацію можна в контакт-центрі за номерами: +380 672607607, +380 503761228.