С уникальной трансмиссией: Koenigsegg запустил в производство гиперкар тиражом 70 экземпляров

CC850 впервые показали еще в 2022 году. Это юбилейная тарга, которая получила механическую коробку передач с управлением "по проводам" - педаль сцепления добавили "работу" от Jesko. Такая "механика" умеет адаптировать передаточные числа под характер движения и работать в полностью автоматическом режиме. В движение гиперкар приводится битурбомотор V8 на 5,0 литра, который развивает 1385 лошадиных сил.

Производство стартовало на третьей производственной линии с собственным названием Reodor, которая отведена исключительно под выпуск CC850. Изначально Koenigsegg планировал выпустить всего 50 экземпляров модели, но позже тираж увеличили до 70 штук. На сборку каждого гиперкара требуется примерно две недели, потому что все они персонализированы. Выпуск 70 машин растянется до 2027 года.

Что касается упомянутой электронной "механики" гиперкара, то, как сообщалось ранее, рычаг связан с педалью, и с гидравлическими муфтами коробки. Все движущиеся части, в том числе внутренние, синхронизированы между собой. Это создает иллюзию ручного переключения передач, но на самом деле водитель лишь посылает сигнал в блок управления трансмиссией, а все остальное делает электроника.