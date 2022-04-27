"Унікальне" добре падає. Українські піхотинці збили "високоточний" російський безпілотник

Як зазначають російські пропагандисти, перевагами комплексу є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

"Але саме такий "аналоговнєт' успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині,- посміхаючись кажуть наші воїни. - Не слухайте роспропаганду, все їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне".

Військові додають, що БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а у березні 2022 року, на Київщині, російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника.