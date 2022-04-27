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"Унікальне" добре падає. Українські піхотинці збили "високоточний" російський безпілотник

Фото: ЗСУ знешкодили російський Куб-БЛА у Луганській області (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові збили російський високоточний ударний безпілотний літальний апарат "Куб-БЛА". У березні окупанти вперше використали цей БЛА у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначають російські пропагандисти, перевагами комплексу є прихований запуск, висока точність бомбометання, безшумність та простота у користуванні.

"Але саме такий "аналоговнєт' успішно вчора "дезорієнтували" фахівці радіоелектронної боротьби та декількома влучними пострілами зі стрілецької зброї збили піхотинці на Луганщині,- посміхаючись кажуть наші воїни. - Не слухайте роспропаганду, все їхнє "унікальне" озброєння дуже добре горить, падає та тоне".

Військові додають, що БПЛА такого типу представлений на міжнародній виставці озброєння у 2019 році, а у березні 2022 року, на Київщині, російські окупанти вперше здійснили бойове застосування даного безпілотника.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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