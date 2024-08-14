Унификация тарифа на распределение электричества по классам ухудшит условия на рынке, - эксперт

Он напомнил, что в НКРЭКУ вернулись к идее уравнивания ставок тарифа на распределение независимо от объемов потребления и уровня напряжения. По словам Прокипа, это неправильный и даже вредный шаг.



"В частности, это возврат к кросс-субсидированию, когда одна категория потребителей не полностью покрывает расходы и потери, а компенсация происходит за счет других. Кроме этого, такой подход противоречит принципам европейского энергетического регулирования, а также может существенно ударить по стимулам развития крупных предприятий, которые потребляют значительные объемы электроэнергии, значит, это прямой удар по экономике страны", - объясняет Андриан Прокоп.



Напомним, обновленный состав НКРЭКУ снова заговорил об отмене разделения тарифа на распределение электричества по классам напряжения. Ранее предыдущий глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк выступал против этого шага.