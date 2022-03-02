"Знищити тили ворога". У Зеленського оголосили тотальний спротив в окупації

"Значна частина нашої території окупована російськими окупантами. Ми закликаємо вас почати здійснювати супротивнику на окупованих територіях тотальний народний спротив. Приклади такого опору нам успішно демонструють сьогодні Конотоп, Мелітополь та інші міста, в яких він вже почався", - зазначив він.

За його словами, чоловіки зі зброєю та бойовим досвідом при тотальному опорі мають зосереджуватися на тилових колонах окупантів.

"Танковий батальйон, упершись у наші позиції, не до кінця втрачає боєздатність. Але якщо ми зупинимо або знищимо тилові колони, які везуть до цього танкового батальйону боєприпаси і паливо, то батальйон стає небоєздатним повністю. Атакувати партизанам тилові колони набагато простіше, вони гірше охороняються, вони не броньовані. Їх охороняють тиловики, які не мають досвіду бойових дій, і, як показує досвід, здаються навіть за перших ознак нападу. Навіть прості засоби дозволяють заблокувати дорогу деревами або барикадами, заблокувати або спалити колону і взяти полонених", - підкреслив Арестович.

Він уточнив, що це стосується чоловіків, які мають бойовий досвід або мають бажання та можуть діяти організовано.

"Збирайтеся навколо тих, хто має бойовий досвід. Слабкою частиною російської армії є тил. Якщо ми його спалимо, то наступ закінчиться протягом 2-3 діб. Що стосується цивільних осіб, які не готові нападати на тилові колони, ви можете їх блокувати. Будуйте барикади, проводьте мітинги з українськими прапорами, викладайте матеріали в мережу, закидайте матеріалами закордонні ЗМІ", - додав Арестович.

Він також сказав, що все це керівництво до дій стосується лише тих територій, що знаходяться під контролем російських військ.