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Знищила мільярди морських мешканців: екстремальна спека в Канаді б'є по екосистемі

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Канада, П'ятниця 09 липня 2021 17:38
Знищила мільярди морських мешканців: екстремальна спека в Канаді б'є по екосистемі Фото: мільярди морських мешканців узбережжя Канади загинули через спеку (freepik/океан)
Автор: Сергій Пишкін

Експерти Канади заявили про вразливість екосистем до аномальної спеки у Канаді. Більше ніж мільярд молюсків та риб загинуло уздовж узбережжя Тихого океану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Внаслідок п'ятнадцятиденної аномальної спеки на території східної частини Канади, температура на узбережжі сягнула позначки +40 градусів. Вразливість екосистем до екстремальної погоди призвела до смерті мільярдів смертей морських мешканців.

За словами морського біолога з Університету Британської Колумбії Крістофера Гарлі, на узбережжі поруч з Ванкувером він побачив фактично "зварених" мідій, равликів, молюсків та морських зірок.

Також відомо, що смерть морських жителів тимчасово може вплинути на якість води, оскільки мідії та молюски виступають у природі в якості санітарів.

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Канада жара море океан
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