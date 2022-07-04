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Знищення складу боєприпасів бойовиків "ДНР" у Сніжному: ЗСУ показали відео пожежі

ЗСУ показали відео пожежі після знищення складу з боєприпасами у Сніжному (фото: ілюстрація/pixabay.com)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 4 липня в окупованому Сніжному Донецької області загорівся склад боєприпасів бойовиків так званої "ДНР". ЗСУ показали, як палав склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

"Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше ЗСУ знищили склад із боєприпасами окупантів у Луганській області.

Також раніше українська авіація завдала ударів по складах боєприпасів окупантів у Баштанському та Снігурівському районах Миколаївської області. Існує підтвердження ліквідації одного складу.

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