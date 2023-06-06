При условии окончания войны. На ликвидацию последствий подрыва ГЭС требуется минимум 5 лет, – эксперт

Основная проблема из-за катастрофы состоит в том, что тысячи людей лишены доступа к водоснабжению, говорит эксперт по водным вопросам, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 2020-2022 годов Михаил Хорев.

Каховское водохранилище было целостной экосистемой, в которую произошло вмешательство, и водохранилище сейчас стремительно теряет воду.

"Главный вопрос сейчас состоит в том, на каком уровне это все остановится. Вода будет утекать, и природа будет пытаться восстановить баланс. В результате мы рискуем получить на дне водохранилища реку Днепр, а вокруг – территорию, покрытую илом", – говорит собеседник.

По его оценкам решение этой проблемы затянется на годы. И это притом, если война завершится в ближайшее время.

"Полноценно заниматься ликвидацией последствий катастрофы в условиях войны просто невозможно. Когда Каховское водохранилище строили, оно наполнялось водой не менее трех лет. Сейчас технологии, конечно, намного более современные. Но времени на восстановление уйдет все равно очень много", – допускает Михаил Хорев.

По его словам, при условии, если война закончится условно завтра, то нам потребуется минимум пять лет.

"Причем последствия проблемы мы сможем объективно оценить только со временем", – убежден он.