При условии окончания войны. На ликвидацию последствий подрыва ГЭС требуется минимум 5 лет, – эксперт

На преодоление последствий катастрофы, вызванной подрывом россиянами Каховской ГЭС, уйдет не менее 5 лет. И это при условии, что в ближайшее время завершится война, поскольку в условиях военных действий вести все работы по восстановлению просто невозможно.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Подрыв Каховской ГЭС. Чем грозит катастрофа на юге Украины и есть ли риски для ЗАЭС".
Основная проблема из-за катастрофы состоит в том, что тысячи людей лишены доступа к водоснабжению, говорит эксперт по водным вопросам, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 2020-2022 годов Михаил Хорев.
Каховское водохранилище было целостной экосистемой, в которую произошло вмешательство, и водохранилище сейчас стремительно теряет воду.
"Главный вопрос сейчас состоит в том, на каком уровне это все остановится. Вода будет утекать, и природа будет пытаться восстановить баланс. В результате мы рискуем получить на дне водохранилища реку Днепр, а вокруг – территорию, покрытую илом", – говорит собеседник.
По его оценкам решение этой проблемы затянется на годы. И это притом, если война завершится в ближайшее время.
"Полноценно заниматься ликвидацией последствий катастрофы в условиях войны просто невозможно. Когда Каховское водохранилище строили, оно наполнялось водой не менее трех лет. Сейчас технологии, конечно, намного более современные. Но времени на восстановление уйдет все равно очень много", – допускает Михаил Хорев.
По его словам, при условии, если война закончится условно завтра, то нам потребуется минимум пять лет.
"Причем последствия проблемы мы сможем объективно оценить только со временем", – убежден он.
Между тем, научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.
Также эксперт объяснил, почему для россиян подрыв ГЭС является фатальным.
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