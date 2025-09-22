Условия труда сотрудников: Philip Morris получила глобальный сертификат от EQUAL-SALARY

Philip Morris International (PMI) получила международный сертификат от фонда EQUAL-SALARY, который подтвердил результаты компании в обеспечении равной оплаты труда и одинаковых возможностей для своих сотрудников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Philip Morris.

Фонд EQUAL-SALARY, который имеет стандартизированную программу оценки, подтвердил, что в PMI применяют принципы справедливой оплаты труда и одинаковых возможностей для всех сотрудников во всех регионах присутствия. Сертификация стала третьей для Philip Morris с 2019 года.

"Награда от фонда EQUAL-SALARY – это свидетельство того, что мы поддерживаем идеи справедливости и инклюзивности в компании. Мы заботимся о том, чтобы каждый сотрудник получал достойное вознаграждение и имел равные возможности для развития. Мы создаем рабочую среду, где таланты не только раскрываются, но и имеют реальное влияние на изменения", – прокомментировал глобальный директор отдела "Люди и культура" Philip Morris International Фредерик Патитуччи.

В этом году сертификация также отмечает работу компании по созданию равных возможностей для профессионального развития сотрудников.

"В Philip Morris Украина мы верим, что справедливость и равные возможности – это не просто корпоративные стандарты, а наше конкурентное преимущество, особенно сейчас, когда Украина проходит через самые трудные испытания. Мы создаем культуру доверия, поддержки и взаимного уважения, где каждый может чувствовать себя безопасно и развиваться даже во время войны", – отметила Лариса Наконечная, директор направления "Люди и культура" Филипп Моррис в Украине и Молдове.

Наконечная рассказала, что в 2024 году более 60% сотрудников получили возможность изменить свои роли внутри компании, а за полтора года более 50 коллег из украинского офиса получили международные назначения.

"Еще один показательный факт – среди наших новых сотрудников 57% составляют женщины", – говорит она.

Лариса Наконечная также добавила, что уровень вовлеченности сотрудников EEI (Employee Engagement Index) как среди женщин, так и среди мужчин в украинском офисе превышает 90%, а ежегодный пересмотр зарплат гарантирует, что сотрудники получают конкурентные вознаграждения.

"В этом году зарплаты в среднем выросли на 15% в два этапа. Кроме этого, у компании существует гибкая система премирований", – отметила директор направления "Люди и культура" Филипп Моррис в Украине и Молдове.

Сертификация "Равная оплата и возможности" действует в течение 3 лет и подтверждает, что компания обеспечивает равную оплату труда сотрудникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу.