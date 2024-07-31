Условия "єОселі" хотят пересмотреть: стало известно, что может измениться

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, важно вдвое уменьшить кредитную ставку по программе и размер первого взноса, разрешить кредитовать жилье, которому более 3 лет, а также дома в сельской местности.

"Сейчас по условиям программы, гражданин может приобрести жилье в основном на первичном рынке - оно должно будет построено не позднее 3 лет назад. Но как мы увидели, украинцы нуждаются в возможности покупать жилье там, где они хотят, а не только в городах, где успели хоть что-нибудь построить за последние три года, а также нужно разрешить кредитовать усадебные дома в сельской местности", - пояснила Шуляк.

По ее словам, актуальность введения нового жилищного законодательства в Украине назрела давно, а полномасштабное вторжение эту потребность только усилило из-за чрезвычайно высокого количества вынужденных переселенцев. Людям, которые уходят от последствий войны, нужно где-то жить уже сейчас, поэтому они, как правило, не могут ждать годами, пока дом достроится.

"Мы это уже увидели на примере государственной программы компенсаций за поврежденное или уничтоженное жилье "єВідновлення". По ее условиям, жилищный сертификат дает возможность приобрести квартиру как на вторичном рынке, так и на первичном, но за все это время процент сделок на первичке в обмен на сертификаты "єВідновлення", не превысил и 10% Да, по условиям "єВідновлення" у граждан есть возможность покупать жилье на первичке, но они выбирают вторичный рынок именно потому, что новый дом им нужен сегодня, а не через несколько лет", – отметила Шуляк.

Учитывая это, подчеркнула она, сегодня нужно повысить возраст жилья, которое можно покупать, используя возможности "єОселя" - ввести возможность покупать жилье не старше 15 лет, вместо 3 лет, как сейчас. Если оставить эту норму по-прежнему, то из предложения выпадает фактически вся жилая недвижимость, построенная до 2021 года, когда в стране был своего рода строительный бум.

Дело в том, подчеркнула Шуляк, что переселенцы из районов, которые либо временно оккупированы, либо где сейчас ведутся боевые действия, далеко не всегда выбирают для нового дома Киев или другие крупные города, где нового жилья действительно много. В других регионах жилья, возраст которого превышает 3 года, может быть не так много. К тому же такое жилье обычно дороже. Более того, подчеркнула нардепка, чрезвычайно высок процент граждан - переселенцев, стремящихся приобрести не квартиру, а частный дом. Согласно действующим условиям программы "еселя", это невозможно, поэтому эту норму нужно скорректировать.

Еще одно необходимое изменение - уменьшение для ВПЛ первого взноса за жилье, приобретенное по программе "єОселя". На сегодняшний день кредитная ставка для военных-контрактников, силовиков, учителей, медиков и ученых составляет 3%, для участников боевых действий, ветеранов, переселенцев и всех, кто не имеет собственного жилья - 7%.

При этом первый взнос должен составлять 20% стоимости жилья, что является неподъемным для них условием. Это, соответственно, существенно сказывается на эффективности программы: нужно пересмотреть размер ставки до 3%, а порог первого взноса до 15%, ведь люди, потерявшие все и начинающие строить жизнь с чистого листа, нуждаются в поддержке государства.

"Сегодня в Украине насчитывается почти 5 млн официально зарегистрированных ВПЛ, из которых по меньшей мере 26% нуждаются в социальной защите, поэтому государство не имеет права оставаться в стороне, если хочет сохранить достойные условия для жизни граждан и предупредить новые волны вынужденной эмиграции. Поэтому мы будем инициировать все эти изменения, и надеемся на положительное решение правительства в этом направлении", - подытожила глава комитета.

Она также добавила, что на сегодняшний день поддержка внутренне перемещенных лиц, вынужденных из-за войны искать новые дома - одна из самых приоритетных задач государства.