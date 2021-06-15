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"Розумний і жорсткий". Байден назвав Путіна "гідним суперником"

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США, Вівторок 15 червня 2021 01:46
"Розумний і жорсткий". Байден назвав Путіна "гідним суперником" Фото: президент США Джо Байден(Drew Angerer / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден заявив, що вважає російського президента Володимира Путіна "гідним суперником". Він також сказав, що хоче обговорити з Путіним на майбутній зустрічі.

Про це він сказав на брифінгу.

"Я вже зустрічався з ним. Він розумний, жорсткий, і я б сказав, <...> що він гідний суперник", - сказав Байден.

Він додав, що на майбутньому саміті з Путіним має намір позначити можливі сфери американо-російського співробітництва, а також "червоні лінії" у відносинах з РФ.

Нагадаємо, в березні 2021 року президент США Джо Байден назвав російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.

Після чого Путін заявив, що його не дивують заяви президента США Джо Байдена.

Нагадаємо, Джо Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність. Він також зазначив, що у Вашингтона і Москви є сфери, де вони можуть взаємодіяти.

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