"Розумний" облік: результати пілотного проєкту Київстар з Херсонводоканалом

Реалізований проєкт з Херсонським водоканалом на базі технології NB-IoT дозволив в тестовому режимі вести автоматизований збір, облік і обробку даних з датчиків подачі води в багатоквартирних будинках міста Херсон.

У квітні 2020 року Київстар та Херсонський водоканал запустили проєкт smart metering в тестовому режимі. В рамках проєкту в 12 багатоквартирних будинках Херсона були встановлені "розумні" водоміри нового зразка з модемами, які працюють на технології NB-IoT. "Розумне" обладнання збирає дані про обсяг подачі води у вказаний час і передає на обробку на сервер управляючій компанії в спеціально розроблене програмне забезпечення. Для роботи пристроїв використовується окрема VPN-мережа Київстар.

Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу в Київстар, коментує: "Промисловий IoT залишається для нас стратегічним напрямком, поштовх якому продовжує давати розвиток стандарту зв'язку 4G. Ми бачимо, що постачальники енергоресурсів стали охоче проявляти інтерес до технології мережі для "розумних" лічильників, оскільки розуміють, що це рішення може допомогти раціонально використовувати ресурси підприємства і мінімізувати виробничі втрати. А такі пілотні проєкти, як ми реалізували з Херсонводоканалом, дозволяють в короткий термін показати на практиці, як працює технологія і яку вигоду отримує підприємство".

Smart metering дозволяє не тільки автоматизувати процес збору даних, їх обробку і управління, а й автоматично виявляти аварії на транспортній мережі з системою оповіщення. Завдяки технології NB-IoT, модеми на одному заряді батареї можуть працювати від 7 до 10 років. Попри залізобетонний фундамент в підвалах, рівень сигналу технології дуже стійкий, що успішно підтверджено результатами пілотного проєкту.

Михайло Чемерис, директор комунального підприємства Херсонський Водоканал, зазначив: "Нам дуже приємно, що пілотний проєкт з компанією Київстар у сфері IoT реалізований саме на базі Херсонського Водоканалу. Сьогодні підприємство готове до реалізації повномасштабного проєкту - встановлення будинкових водомірних вузлів з дистанційним передаванням даних у всіх 1700 багатоквартирних будинках міста. Проєкт ми почнемо після того, як законодавчо будуть визначені можливі джерела фінансування. Своєю чергою, успішна реалізація першого проєкту у сфері IoT відкриває нові обрії можливостей в рамках впровадження розумних рішень, спрямованих на розвиток міської інфраструктури та підвищення комфортності проживання городян".

З досвіду реалізації проєктів NB-IoT компанії Київстар, в середньому розрахункова економія із застосуванням рішення smart metering становить близько 17-20% всіх операційних витрат. Важливо враховувати, що розмір економічного ефекту залежить від масштабу IoT рішення. Експерти Київстар спільно з замовниками проводять діагностику поточних бізнес-процесів, щоб виявити можливості трансформації поточних процесів, що призведе до мінімізації витрат, скорочення часу виробничого циклу і підвищення стабільності роботи підприємства.

Бізнес-клієнти Київстар можуть замовити як підключення до мережі NB-IoТ, так і "розумні" пристрої, і програмне забезпечення для моніторингу та управління, звернувшись на nb@kyivstar.net

*NB-IoT (Narrowband Internet of Things) – NB- IoT (Narrowband Internet of Things - технологія бездротової вузькосмугової передачі даних в стандарті 3GPP, розроблена спеціально для пристроїв Інтернету речей. Технологія забезпечує середу збору даних з різного устаткування: датчиків, лічильників, сенсорів і інших; і відноситься до "енергоефективних мереж дальнього радіусу дії" (LPWAN (англ. Low-power Wide-area Network). NB-IoT забезпечує двосторонній зв'язок пристроїв, що діє в частотному каналі шириною 200 кГц. Швидкість передачі даних в NB-IoT - до 200 кбіт / с, що є достатнім для пристроїв, періодично передають однотипні дані невеликого обсягу.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25,8 млн абонентів. Мережа 4G компанії охоплює територію, де проживає 86% населення України.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні і є телеком-оператором №1, найдорожчим національним брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.