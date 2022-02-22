Розумні годинник від Facebook. Дизайнер поділився незвичайними рендерами

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina .

Очікується, що дисплей годинника буде досить великим. Також він буде облаштований каплевидним вирізом для камери зверху, яка буде зручним інструментом для відеодзвінків або ж блогінгу.

Гаджет, ймовірно, отримає назву Meta Band. Більш нетрадиційний дизайн доповнює і не менш дивний ремінець.

Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)

Meta Band буде підтримувати роботу Facebook і Instagram, щоб швидко обмінюватися повідомленнями, історіями або ж знімками в соціальних мережах. Більш того, фотографії також можна буде робити через селфі-камеру.

Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)