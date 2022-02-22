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Розумні годинник від Facebook. Дизайнер поділився незвичайними рендерами

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Вівторок 22 лютого 2022 16:35
Розумні годинник від Facebook. Дизайнер поділився незвичайними рендерами Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Meta запатентувала недавно розумний годинник зі знімним дисплеєм. Використовуючи патентні зображення, 3D-дізйнер поділився кількома рендерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.

Очікується, що дисплей годинника буде досить великим. Також він буде облаштований каплевидним вирізом для камери зверху, яка буде зручним інструментом для відеодзвінків або ж блогінгу.

Гаджет, ймовірно, отримає назву Meta Band. Більш нетрадиційний дизайн доповнює і не менш дивний ремінець.

Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)

Meta Band буде підтримувати роботу Facebook і Instagram, щоб швидко обмінюватися повідомленнями, історіями або ж знімками в соціальних мережах. Більш того, фотографії також можна буде робити через селфі-камеру.

Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що компанія Марка Цукерберга Meta вибула з десятки найдорожчих компаній у світі.

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