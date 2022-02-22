Розумні годинник від Facebook. Дизайнер поділився незвичайними рендерами
Компанія Meta запатентувала недавно розумний годинник зі знімним дисплеєм. Використовуючи патентні зображення, 3D-дізйнер поділився кількома рендерами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmochina.
Очікується, що дисплей годинника буде досить великим. Також він буде облаштований каплевидним вирізом для камери зверху, яка буде зручним інструментом для відеодзвінків або ж блогінгу.
Гаджет, ймовірно, отримає назву Meta Band. Більш нетрадиційний дизайн доповнює і не менш дивний ремінець.
Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)
Meta Band буде підтримувати роботу Facebook і Instagram, щоб швидко обмінюватися повідомленнями, історіями або ж знімками в соціальних мережах. Більш того, фотографії також можна буде робити через селфі-камеру.
Фото: дизайнер поділився незвичайними рендерами розумних годинників від Facebook (twitter.com/yankodesign)
Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що компанія Марка Цукерберга Meta вибула з десятки найдорожчих компаній у світі.