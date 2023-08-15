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Умышленно уклонился от службы в ВСУ: мукачевца приговорили к 3 годам заключения

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Вторник 15 августа 2023 12:04
Умышленно уклонился от службы в ВСУ: мукачевца приговорили к 3 годам заключения Иллюстративное фото: суд признал мукачевца виновным в уклонении от призыва и приговорил к трем годам заключения (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд признал жителя Мукачево виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период и назначил ему наказание в виде трех лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

Отмечается, что в судебном заседании прокурор предоставил доказательства того, что мукачевец прошел необходимый медицинский осмотр в территориальном центре комплектования и поддержки. По результатам осмотра мужчину сочли годным к военной службе.

Однако после получения повестки на дальнейшую отправку в воинскую часть, мужчина подал письменное заявление об отказе от призыва в ряды ВСУ. Он мотивировал это рядом причин личного характера и убеждениями, содержание которых не уточнял.

Обвиняемый изложил свою версию событий перед судом и вину в инкриминируемом ему правонарушении не признал.

Несмотря на это, Мукачевский горрайонный суд принял решение о лишении свободы гражданина. Сейчас у него есть время на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от призыва в армию. В рамках дела проведено около сотни обысков в военкоматах 11 областей Украины.

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Мукачево Суд
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