Умеров уволил двух замов Буданова, на этом "чистки" в Минобороны не закончатся

Собеседник издания также подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию об увольнении двух заместителей руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова.

Однако по его словам, речь об увольнении самого Буданова не идет, этот вопрос не рассматривается.

Что предшествовало

Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника ГУР Кирилла Буданова - Виктора Зайцева и Игоря Остапенко и вывел их в распоряжение.

Однако официально об этом пока не объявлялось. Следует отметить, что право увольнять заместителей начальника ГУР принадлежат министру обороны, а тот подчиняется президенту.