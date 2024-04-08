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Умеров создал аудиторский комитет в Минобороны, в котором будут работать представители НАТО

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

При Министерстве обороны Украины создали новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет. Приказ о его создании подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве отмечают, что комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

Аудиторский комитет создали для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Минобороны. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита, и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.

В состав аудиторского комитета Минобороны вошли:

  • Франсуа Готье - руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО;
  • Джозеф Ингигноли - аналитик/оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США;
  • Джон Чесшир - руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd, член международного института внутренних аудиторов;
  • Манфред ван Кестерен - международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM в Украине;
  • Руслана Рудницкая - украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Минфинансов и Счетной палаты.

Также в аудиторский комитет вошли заместитель министра обороны Юрий Джигир и госсекретарь Минобороны Людмила Дараган.

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НАТОРустем Умеров