Умеров создал аудиторский комитет в Минобороны, в котором будут работать представители НАТО

При Министерстве обороны Украины создали новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита - Аудиторский комитет. Приказ о его создании подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В ведомстве отмечают, что комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.
Аудиторский комитет создали для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Минобороны. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита, и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.
В состав аудиторского комитета Минобороны вошли:
Также в аудиторский комитет вошли заместитель министра обороны Юрий Джигир и госсекретарь Минобороны Людмила Дараган.
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