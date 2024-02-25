Умеров: план на 2024 год уже есть, он мощный и даст результат

"Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы сделать прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году", - заявил Умеров.

Какая ситуация на фронте

Как писал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки:

враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск на Марьинском направлении;

13 раз россияне атаковали на Бахмутском направлении;

наши защитники отразили 14 атак врага на Авдеевском направлении.

Детальнее о том, почему ВСУ вынуждены воевать от обороны и что нужно для прорыва, читайте в материале РБК-Украина.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, обстановка по многим направлениям сложна и требует постоянного контроля.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы: