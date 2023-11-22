Умеров озвучил результаты встречи в формате "Рамштайн"

"Каждый предоставленный Украине боеприпас – это возможность уничтожить опорный пункт врага", – отметил Умеров.

По его словам, по результатам встречи была сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран, а лидерами являются Германия и Франция.

Кроме того, Умеров напомнил, что Германия уже объявила о помощи на 1,4 миллиарда долларов.

Нидерланды подготовили 2 миллиарда евро на военную помощь Украине. А Эстония предоставляет финансирование на сумму полмиллиона долларов на деятельность ИТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере 10 миллионов евро.

А вот Великобритания и Норвегия в рамках Морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море.

Умеров поблагодарил партнеров за поддержку и подчеркнул, что каждая единица вооружения, предоставленная Силам обороны Украины, усиливает их способность сопротивляться врагу и освобождать украинскую территорию.

Кроме того, он обратился к министрам обороны стран-партнеров и пригласил их приезжать с официальными визитами в Украину, чтобы собственными глазами убедиться, что оказанная ими помощь используется эффективно и приближает день нашей победы.

"Победа Украины станет четким сигналом для диктатур. Это сигнал о том, что преступление агрессии будет наказано", - сказал Умеров.

Сегодня стартовал "Рамштайн-17"

Напомним, что сегодня, 22 ноября, проходит новое заседание в формате "Рамштайн". Это уже 17-я встреча Контактной группы по обороне Украины. Традиционно ее открыл глава Минобороны США Ллойд Остин.

Ожидается, что партнеры сегодня обсудят усиление украинской противовоздушной обороны и неотложных потребностей на фронте.

Какие события предшествовали новому "Рамштайну" и чего ждать от новой встречи союзников - читайте в материале РБК-Украина.

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