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Умеров обсудил с главой Минобороны Германии военную поддержку Украины

Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр обороны Украины Рустем Умеров сегодня, 26 октября, провел разговор со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Германии.

Отмечается, что Писториус днем поговорил с Умеровым.

Фото: Разговор министров (twitter.com/BMVg_Bundeswehr)

Они обсудили дальнейшую военную поддержку Украины во время видеоконференции. 

"Мы продолжим помогать всем, чем сможем - столько, сколько потребуется", - добавили в Минобороны Германии.

Помощь Украине от Германии на зиму

Напомним, Германия активно помогает Украине подготовиться к предстоящей зиме. Ее помощь является не только финансовой, но и военной.

В частности, недавно власти ФРГ анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли системы противовоздушной обороны, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot.

Недавно стало известно, что Германия дополнительно предоставит Украине почти 200 миллионов евро на нужды энергетических компаний.

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