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Умеров о добровольцах: гарантия победы - поступки тех, кто не убегает от воинского долга

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Министр обороны Украины Рустем Умеров обратился к гражданам по случаю десятой годовщины Дня украинского добровольца. Он поблагодарил каждого причастного к дате защитника и защитницу за их самостоятельное решение стать на защиту Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение в Министерстве обороны.

"10 лет назад первые сотни украинских добровольцев отправились с Майдана Незалежности, чтобы дать отпор врагу. Они добровольно взяли на себя ответственность за безопасность своих родных, за устойчивость своего государства, за волю своего народа", - отмечает Умеров.

Он подчеркнул, что два года назад, 24 февраля, сотни тысяч украинских добровольцев пришли в ТЦК, чтобы стать в ряды Сил обороны и проявили героизм в защите украинских регионов во время начала российской полномасштабной интервенции.

"Их готовность добровольно встать на защиту Украины была решающим залогом того, что мы сдержали давление врага в первые дни и недели полномасштабного вторжения", - объяснил глава Минобороны.

В то же время он выразил благодарность "каждому защитнику и каждой защитнице, которые мужественно приняли решение добровольно встать на защиту народа и государства".

"Я благодарен тем добровольцам, которые сегодня, чувствуя ответственность за будущее своих близких и своей страны, идут в рекрутинговые центры и ТЦК. Именно ответственные поступки тех, кто не убегает от воинского долга, а стоически берет на себя ответственность - гарантия того, что мы выстоим и победим. Спасибо каждому из вас!", - подчеркнул напоследок Умеров.

 

День украинского добровольца

Также к украинским добровольцам обратился главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поблагодарил защитников и отметил, что командование сделает все, чтобы каждому нашлось место в армии в соответствии с навыками.

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