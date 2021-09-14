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Померла мати прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона

Автор: Артур Родивилов

Мати британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол померла у віці 79 років у Лондоні. Жінка померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Повідомляється, що Шарлотта була професійним художником, але через хворобу Паркінсона їй ставало все важче продовжувати займатися улюбленою справою. За даними видання, у матері прем'єра діагностували хворобу у віці 40 років.

Під час інтерв'ю у 2008 році вона сказала: "я намагаюся малювати кожен день, якщо можу, хоча мені доводиться часто бувати в лікарні".

"Мені все ще вдається малювати, хоча моя рука раптово робить абсолютно ненавмисні рухи, які майже доводять мене до сліз", - поділилася Шарлотта Джонсон Уол.

Сам британський політик одного разу назвав свою матір "вищим авторитетом" в сім'ї та заявив, що вона прищепила йому рівну цінність кожного людського життя. Безліч відомих публічних особистостей вже принесли свої співчуття прем'єру в мережі.

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Великобританія