Помер український художник Ройтбурд

"Олександр Ройтбурд. R.I.P", - написав Сенцов.

Що відомо про художника

Олександр Ройтбурд народився в Одесі в 1961 році. У 1993 році виступив співзасновником асоціації "нове мистецтво" (Одеса). З 1993 року працював у ній арт-директором, з 1999 по 2001 рік - президентом.

Крім того, він працював директором галереї Марата Гельмана в Києві. Його роботи експонуються в музеях США, Словенії, України та Росії.

2017-го він виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею. Ройтбурд оскаржив це рішення. Суди тривали до 18 грудня, коли новообрана Одеська облрада скасувала рішення про його звільнення.