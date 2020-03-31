Помер почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства в Хорватії.

Про смерть дипломата повідомили 30 березня. Водночас причину смерті не вказано.

"Помер Почесний консул України в Хорватії Нікола Турчич. Він був великим серцелюбом України. Він був воістину Почесний. Він був, та жаль, що вже - не є… Вдячна і світла пам'ять", - написали у Twitter посольства.

РБК-Україна писало, що український дипломат Дмитро Шевченко, який працює в Генеральному консульстві України в Мюнхені, Німеччина, повідомив, що перехворів на коронавірус і на цей момент знаходиться на карантині. Його самопочуття поліпшується.

Раніше повідомлялося, що унаслідок зараження коронавірусом помер Стівен Дік - заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті (Угорщині). Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що його приголомшила сумна звістка про смерть Стівена Діка, якому було 37 років.