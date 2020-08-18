Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У Львові в лікарні помер пацієнт, якому вперше в Україні провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Він тривалий час перебуває в стабільному стані, однак пізніше його стан погіршився.

Про це повідомили у Львівській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

Як зазначили медики, останнім часом пацієнт перебував у реанімації.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер. Довгий час його стан дійсно було стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза теж. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбовались і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту", - повідомили в лікарні.

За словами лікарів, трансплантація підшлункової залози є однією з найскладніших операцій з пересадки органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час як два інших отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, щоб цей шанс був і у Андрія", - додали медики.

Нагадаємо, на початку серпня у Львові вперше в Україні провели пересадку підшлункової залози, тоді в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що хочуть через 3 роки вийти на трансплантационную незалежність.

Як раніше писало РБК-Украина, Кабінет міністрів врегулював логістику органів для трансплантації, а також затвердив порядок імпорту анатомічних матеріалів для підготовки хірургів.