Помер батько Порошенка

Сьогодні помер Олексій Порошенко - батько п'ятого президента України Петра Порошенка. Політичний і громадський діяч помер у віці 84 років.

Про це повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність".

Повідомляється, що сьогодні зупинилося серце Олексія Порошенка. Партія висловлює співчуття п'ятому президенту України, його сім'ї таблизьким.

Олексій Порошенко - Герой України, заслужений працівник сільського господарства. В кінці 1950-х після закінчення вишу став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. З 1974 року працював у Молдові на Бендерському дослідному експериментально-ремонтному заводі. З 1977 по 1983 роки був директором цього заводу.

Пізніше працював у Тирасполі, через конфлікт у Придністров'ї переїхав до Києва у 1992 році та увійшов до керівництва АТ "Біржовий дім "Україна", гендиректором якого був Петро Порошенко. Після - в керівництво концерну "Укрпромінвест". Концерн очолив у 1998 році з обранням сина до Верховної ради.

У 2006 - 2010 роки - депутат Вінницької обласної ради від партії "Наша Україна". На виборах до Вінницької обласної ради 2010 року пройшов за списком партії "Єдність". Був кандидатом у нардепи на мажоритарному окрузі №16, однак припинив участь у передвиборній гонці.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у батька Порошенка стався інсульт, він був госпіталізований в одну з клінік Києва.