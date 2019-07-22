Помер один з авторів Конституції Віктор Мусіяка

Сьогодні, 22 липня, помер один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналістки Соні Кошкіної.

Як наголошується, причиною смерті чоловіка став, швидше від усього, інфаркт.

Додамо, що Мусіяка народився 28 червня 1946 року в Миколаївській області. У 1973 році закінчив Харківський юридичний інститут, там же почав викладацьку діяльність.

З 1983 по 1996 роки був завідувачем кафедри цивільного права, проректором Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. У 2000-2002 роках завідував кафедрою галузевих юридичних наук юридичного факультету Національного університету "Києво-Могилянська академія".

З квітня 1994 року до квітня 1998 року Мусіяка був народним депутатом. З листопада 1995 року до червня 1996 року був постійним представником президента у Верховній Раді.

Крім цього, Мусіяка - автор близько 120 наукових праць, один з авторів Конституції України. В останні роки він був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

Нагадаємо, що 28 червня Україна відзначала День Конституції. Конституція, яка є основним законом будь-якої країни, викладає головні принципи функціонування економіки, права і політики в суверенній країні. У цьому документі закріплені принципи територіальної цілісності та суверенітету держави. Саме Конституція стверджує права і свободи громадян, фіксує основи роботи державних органів.