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Помер легендарний німецький футболіст Герд Мюллер

Автор: Сергій Пишкін

Німецький футболіст Герд Мюллер пішов з життя у віці 75 років. Спортсмен отримував титул найкращого бомбардира сім разів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу футбольного клубу "Баварія"

Мюллер перейшов до "Баварії" у 1964 році. Протягом свої кар’єри чоловік відзначився 566 голам з 607 матчів, серед яких 365 голів в рамках вищої ліги футбольного чемпіонату Німеччини "Бундесліга" й 68 голів в 62 матчах під час гри за збірну. Гравець "Баварії" сім разів отримував титул найкращого бомбардира.

"Сьогодні сумний і похмурий день для "Баварії" і всіх її вболівальників. Герд Мюллер був найбільшим нападником з усіх, коли-небудь існували, прекрасною людиною і характером світового футболу. Ми всі об'єднані глибокою жалобою з його дружиною Уші, а також з його родиною", - заявив президент клубу Герберт Хайнер.

Після виходу на пенсію чоловік продовжував тренувати молодих гравців клубу.

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