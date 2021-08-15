Помер легендарний німецький футболіст Герд Мюллер

Німецький футболіст Герд Мюллер пішов з життя у віці 75 років. Спортсмен отримував титул найкращого бомбардира сім разів.

Мюллер перейшов до "Баварії" у 1964 році. Протягом свої кар’єри чоловік відзначився 566 голам з 607 матчів, серед яких 365 голів в рамках вищої ліги футбольного чемпіонату Німеччини "Бундесліга" й 68 голів в 62 матчах під час гри за збірну. Гравець "Баварії" сім разів отримував титул найкращого бомбардира.

"Сьогодні сумний і похмурий день для "Баварії" і всіх її вболівальників. Герд Мюллер був найбільшим нападником з усіх, коли-небудь існували, прекрасною людиною і характером світового футболу. Ми всі об'єднані глибокою жалобою з його дружиною Уші, а також з його родиною", - заявив президент клубу Герберт Хайнер.

Після виходу на пенсію чоловік продовжував тренувати молодих гравців клубу.