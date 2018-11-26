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Помер легендарний кінорежисер Бернардо Бертолуччі

STYLERПерсона    26.11.2018 - 10:48
Помер легендарний кінорежисер Бернардо Бертолуччі
Фото: Бернардо Бертолуччі (Getty Images)

Режисер помер у своєму будинку в Римі

В Італії на 78-му році життя помер легендарний оскароносний режисер Бернардо Бертолуччі. Про це повідомляє видання Rai News.

Відомому режисеру Бернардо Бертолуччі було 77 років. Про причини його смерті не повідомляється.

Повідомляється, що він помер у своєму власному будинку в Римі.

Помер легендарний кінорежисер Бернардо Бертолуччі

Фото: Бернардо Бертолуччі (Getty Images)

Бернардо Бертолуччі народився 16 березня 1940 року в Пармі, Італія.

Всесвітню славу Бертолуччі принесли фільми "Останній імператор", "Конформіст", "Останнє танго в Парижі", "Маленький Будда" і багато інших.

Творчість великого італійця було відзначено престижними нагородами: Бертолуччі є володарем премій "Оскар", "Золотий глобус", Берлінського міжнародного кінофестивалю, BAFTA, Венеціанського кінофестивалю.

У 2011 році режисер отримав почесний приз Каннського кінофестивалю, а вже через два роки був удостоєний зірки на голлівудській Алеї слави.

Помер легендарний кінорежисер Бернардо Бертолуччі

Фото: Бернардо Бертолуччі (Getty Images)

У 2014 році на саміті лауреатів Нобелівської премії миру Бертолуччі був відзначений Премією миру за внесок у галузі прав людини.

Раніше ми писали, що 25 листопада помер легендарний український футболіст - зірка київського "Динамо".

Нагадаємо, що 26 жовтня помер один із самих прославлених радянських артистів Микола Караченцов.

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