Помер композитор Мирослав Скорик

У понеділок, 1 червня, помер видатний український композитор Мирослав Скорик. Композитор пішов життя на 81-му році життя.

Про це повідомив головний режисер Національної опери України імені Т. Г. Шевченка Анатолій Солов'яненко у Facebook.

Причин смерті композитора він не назвав.

"Відійшов у вічність видатний митець і щирий, надійний друг - Мирослав Михайлович Скорик", - написав Солов'яненко.

Мирослав Скорик - всесвітньо відомий композитор та диригент. Його твори виконуються у десятках країнах світу, зокрема в США, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині, Австрії, та країнах Балтії. Часто Скорик виступав виконавцем власних творів як диригент та піаніст.

Скорик є автором музики до відомого фільму Параджанова "Тіні забутих предків" та автором твору "Мелодія".

Також композитор створив низку творів, серед яких опера "Мойсей" за поемою Івана Франка та балети "Перехрестя", "Каприси", які йдуть на сцені Національної опери України.

Крім того, Скорик отримав звання "Герой України", народного артиста України, він лауреат Національної премії України імені Шевченка, кавалер ордена "Знак Пошани" та був нагороджений орденом "За заслуги" першого, другого та третього ступенів.

Нагадаємо, у травні від тривалої хвороби помер видатний український письменник Мойсей Фішбейн.