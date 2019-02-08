Помер відомий радянський актор Юрський

Юрський пішов із життя у 83 роки

Сегодня утром, 8 февраля, ушел из жизни советский актер Сергей Юрский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Эту информацию подтвердили в театре им. Моссовета. Причина смерти пока неизвестна.

"Но больше ничего не знаю, сейчас еще только еду в театр. Умер сегодня рано утром", - сказала руководитель пресс-службы Татьяна Горина.

Юрский работал в Большом драматическом театре имени Горького, в театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 фильмах, среди которых "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Не бойся, я с тобой" и "Любовь и голуби".

В 1955 году Юрский поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института имени А.М. Островского на курс Леонида Макарьева. Через два года он был приглашен в Большой драматический театр имени Товстоногова.

В 1967 году Юрском присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а ровно через 20 лет - народного артиста РСФСР. В 2011 году стал лауреатом премии "Звезда театрала".

Ранее сообщалось, что 31 января умерла 86-летняя российская актриса Валентина Березуцкая, которая большинству известна по роли в фильме "Операция Ы".

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