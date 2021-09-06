RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 6 вересня, помер французький актор Жан-Поль Бельмондо. Він помер на 89-му році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними видання, про смерть Бельмондо повідомив його адвокат. Подробиці не наводяться.

Бельмондо дебютував в кіно ще в 1957 році. Двічі номінувався на премію BAFTA як кращий іноземний актор, в 1989 році був удостоєний премії "Сезар". У 2011 році йому вручили почесну Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а в 2016 році отримав премію "Золотий лев" за внесок у світовий кінематограф.

Найбільш відомий своїми ролями у фільмах "Професіонал", "Чочара", "Чудовий", "Знедолені", "Борсаліно" та ін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція