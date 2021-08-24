Помер екс-нардеп і колишній голова КМДА Володимир Бондаренко

Помер екс-нардеп і колишній голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Бондаренко. Він очолював КМДА з 7 березня по 25 червня 2014 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook депутат Київради Тетяни Меліхової.
"Пішла з життя близька мені людина - Володимир Дмитрович Бондаренко", - повідомила вона.
Зазначимо, Бондаренко був народним депутатом, депутатом Київради кількох скликань, головою депутатської фракції ВО" Батьківщина", головою Київської міської державної адміністрації.