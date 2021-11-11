Помер колишній президент ПАР, який звільнив Нельсона Манделу

Про смерть експрезидента агентству повідомив представник Фонду FW de Klerk Foundation. За його словами, Фредерік Віллем де Клерк помер вранці 11 листопада в своєму будинку в передмісті Кейптауна після тривалої боротьби з раком.

Представник фонду додав, що часу і місці похорону Фредеріка Віллема де Клерка його сім'я оголосить пізніше.

Фредерік Віллем де Клерк займав пост президента ПАР з 1989-го по 1994 рік. Він став останнім білим главою держави і зробив важливий внесок у ліквідацію системи апартеїду.

У 1990 році Фредерік Віллем де Клерк своїм указом легалізував діяльність партії "Африканський національний конгрес", а потім звільнив з в'язниці її лідера Нельсона Манделу, засудженого в 1964 році до довічного ув'язнення.

У 1993 році Фредерік Віллем де Клерк разом з Нельсоном Манделою був відзначений Нобелівською премією миру "за роботу з мирного припинення режиму апартеїду і за підготовку основи для нової демократичної ПАР".

Після перемоги "Африканського національного конгресу" на виборах до парламенту ПАР Нельсон Мандела став президентом, а Фредерік Віллем де Клерк зайняв пост віцепрезидентом. Цей пост він займав до 1996 року. У 1997-му він оголосив про відхід з політики.