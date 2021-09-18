Помер колишній президент Алжиру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Причина смерті та інші подробиці не наводяться. Бутефліка переніс інсульт у 2013 році.

Колишній алжирський лідер боровся за незалежність країни від Франції в 1950-60-х роках. Він також відомий тим, що вів переговори з терористом Іллічем Раміресом Санчесом на прізвисько Карлос Шакал, коли той захопив заручників у штаб-квартирі ОПЕК в 1975 році.

Бутефліка склав повноваження президента Алжиру в 2019 році. Він займав пост глави держави з 1999 року.